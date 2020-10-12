На YouTube-канале издания Digital Foundry вышел ролик с техническим разбором гоночной игры DiRT 5. Если быть точнее, то версии игры для консоли Xbox Series X. Напомним, что в момент анонса игры для указанной выше платформы заявлялась поддержка 120 кадров в секунду.

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Так вот, гонка может работать в динамическом разрешении 4K при 60 кадрах в секунду. А может выдавать 120 кадров в режиме 120 Гц. В таком случае немного улучшается качество эффектов, а разрешение «прыгает между 1080p и 1440p.

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В прикреплённом здесь ролике вы можете оценить старания Digital Foundry — они протестировали игру в разных режимах. Кстати, о последних. Заявлено три режима производительности: «Качество изображения», Frame-Rate и тот самый 120 Гц. При использовании режима «Качество изображения» разрешение становится динамическим 4K при 60 fps. Здесь, как несложно догадаться, основной упор делается на качество картинки. Тени улучшаются, людей на трибунах становится больше.

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А при активированном паттерне Frame-Rate основной упор делается, совершенно верно, на стабильный фреймрейт. Динамическое 4K, которое может снижаться, но зато честные 60 fps.

Релиз DiRT 5 должен состояться 6 ноября на PC, PlayStation 4 и Xbox One уже 6 ноября. На новых консолях Xbox проект выйдет 10 ноября, а до конца года заявится ещё и на PlayStation 5.