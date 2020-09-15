Ubisoft опубликовала предельно подробные системные требования Watch Dogs Legion
До выхода Watch Dogs Legion осталось ровно полтора месяца, но Ubisoft поступила правильно и заранее ознакомила потенциальных игроков с системными требованиями новинки. Причём сделала это в максимально подробной форме; надеемся, что системные требования своих других будущих проектов Ubisoft будет расписывать столь же тщательно и станет примером для подражания другим разработчикам.
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Всего системные требования Watch Dogs Legion разбиты на шесть категорий. Первая категория требований предназначена для игры на низких настройках качества в разрешении 1080p:
- процессор Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen 5 1400;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon R9 290X;
- 45 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- 64-разрядная операционная система Windows 10.
Вторая категория — для игры в разрешении 1080p при высоких настройках качества:
- процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 1600;
- 8 Гбайт оперативной памяти в двухканальном режиме;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 480;
- 45 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- 64-разрядная операционная система Windows 10.
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Третья категория — разрешение 1440p и высокие настройки качества:
- процессор: Intel Core i7-7700K или AMD Ryzen 5 2600;
- 16 Гбайт оперативной памяти в двухканальном режиме;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060S или AMD Radeon RX 5700;
- 45 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- 64-разрядная операционная система Windows 10.
Четвёртая категория — разрешение 4K и ультравысокие настройки качества:
- процессор: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 3700K;
- 16 Гбайт оперативной памяти в двухканальном режиме;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti или AMD Radeon VII;
- 45 Гбайт свободного пространства на накопителе (плюс ещё 20 Гбайт для набора текстур высокого разрешения);
- 64-разрядная операционная система Windows 10.
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Пятая категория — разрешение 1080p, высокие настройки качества с трассировкой лучей:
- процессор: Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 3600;
- 16 Гбайт оперативной памяти в двухканальном режиме;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070;
- 45 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- 64-разрядная операционная система Windows 10.
Шестая категория — разрешение 4K, ультравысокие настройки качества с трассировкой лучей:
- процессор: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 3700K;
- 16 Гбайт оперативной памяти в двухканальном режиме;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti;
- 45 Гбайт свободного пространства на накопителе (плюс ещё 20 Гбайт для набора текстур высокого разрешения);
- 64-разрядная операционная система Windows 10.
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Релиз Watch Dogs Legion запланирован на 29 октября.
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