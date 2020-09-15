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Ubisoft опубликовала предельно подробные системные требования Watch Dogs Legion

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До выхода Watch Dogs Legion осталось ровно полтора месяца, но Ubisoft поступила правильно и заранее ознакомила потенциальных игроков с системными требованиями новинки. Причём сделала это в максимально подробной форме; надеемся, что системные требования своих других будущих проектов Ubisoft будет расписывать столь же тщательно и станет примером для подражания другим разработчикам.

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Всего системные требования Watch Dogs Legion разбиты на шесть категорий. Первая категория требований предназначена для игры на низких настройках качества в разрешении 1080p:

  • процессор Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen 5 1400;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon R9 290X;
  • 45 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • 64-разрядная операционная система Windows 10.

Вторая категория — для игры в разрешении 1080p при высоких настройках качества:

  • процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 1600;
  • 8 Гбайт оперативной памяти в двухканальном режиме;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 480;
  • 45 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • 64-разрядная операционная система Windows 10.

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Третья категория — разрешение 1440p и высокие настройки качества:

  • процессор: Intel Core i7-7700K или AMD Ryzen 5 2600;
  • 16 Гбайт оперативной памяти в двухканальном режиме;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060S или AMD Radeon RX 5700;
  • 45 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • 64-разрядная операционная система Windows 10.

Четвёртая категория — разрешение 4K и ультравысокие настройки качества:

  • процессор: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 3700K;
  • 16 Гбайт оперативной памяти в двухканальном режиме;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti или AMD Radeon VII;
  • 45 Гбайт свободного пространства на накопителе (плюс ещё 20 Гбайт для набора текстур высокого разрешения);
  • 64-разрядная операционная система Windows 10.

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Пятая категория — разрешение 1080p, высокие настройки качества с трассировкой лучей:

  • процессор: Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 3600;
  • 16 Гбайт оперативной памяти в двухканальном режиме;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070;
  • 45 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • 64-разрядная операционная система Windows 10.

Шестая категория — разрешение 4K, ультравысокие настройки качества с трассировкой лучей:

  • процессор: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 3700K;
  • 16 Гбайт оперативной памяти в двухканальном режиме;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti;
  • 45 Гбайт свободного пространства на накопителе (плюс ещё 20 Гбайт для набора текстур высокого разрешения);
  • 64-разрядная операционная система Windows 10.

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Релиз Watch Dogs Legion запланирован на 29 октября.

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ACDCOVER
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D3m0n
20:59
>>безграммотен Лол.
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Gonshik
20:59
Я прям представляю стадо дебилов - энтузиастов насилующих свое железо часами разглядывая 8к планктон под водой. Люди как не умели делать игры, так и не научились.
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oldschoolgamer
20:58
Я думаю, с лучами имеется ввиду спеки приведены с включенным DLSS 2.0, так как, когда DF тестили бету без DLSS, у них 30 - 45 fps было в 1080p на 2080 ti. Лучей в игре много.
Ubisoft опубликовала предельно подробные системные требования Watch Dogs Legion
D3m0n
20:58
Одно радует - подобные тебе дебилы лечатся арбидолом и дохнут пачками.
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D3m0n
20:57
>>думаю, что сумасшедших гораздо больше, чем отслеживают наши врачи Самокритичность похвальна.
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DOaG
20:56
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cupgrn
20:56
Пометка есть , но не указано для какого разрешения какая карта годится с dlss. С dlss и 2070 должно хватать с лучами для 4к
Ubisoft опубликовала предельно подробные системные требования Watch Dogs Legion
LaSaper
20:56
А со звуком то что? В оригинале был отстой какой-то. Многоканал будет?
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Huigen
20:55
Ну графон слабоват, интересно что там будет с оптимизацией, опять возвратятся времена "а кризис потянет?"?))
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