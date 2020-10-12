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Породившая жанр roguelike игра Rogue на следующей неделе появится в Steam

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Некоторые игры оказали столь серьёзное влияние на индустрию, что даже породили собственные игровые жанры, названные в честь «родоначальника». Так, в частности, произошло с Rogue, от которой впоследствии пошла целая когорта так называемых roguelike, или «рогаликов». И вот, на следующей неделе, 20 октября, все желающие смогут своими глазами увидеть, с чего начались «рогалики»: в указанный Rogue появится в продаже в Steam.

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Rogue вышла в 1985 году и представляет собой выполненный в ASCII-графике проект про исследование подземелий, в котором благодаря случайно генерируемым «данженам» каждое новое прохождение отличается от предыдущего.

Вряд ли Rogue в наше время имеет какое-то значение, отличное от «музейного», но всё равно приятно, что классика появится в широком доступе и будет жить не только в воспоминаниях зрелых геймеров.

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