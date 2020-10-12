Не успели мы и оглянуться, как прошла уже половина календарной осени, а это значит, что многие сетевые игры уже вовсю отмечают или готовятся отметить наступление Хэллоуина. В Overwatch, по традиции, соответствующие праздничные мероприятия стартуют за несколько недель до самого события, и в этом году получить массу тематических обликов персонажей можно будет уже с завтрашнего вечера, 13 октября.

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Событие продлится три недели — до 3 ноября — и в его ходе можно будет не только испытать удачу и «выбить» уникальные «ивентовые» облики, эмоции и реплики, но и сыграть в кооперативную потасовку «Месть Крысенштейна», которую многие фанаты Overwatch за все эти годы уже изучили практически посекундно.

Какого-либо серьёзного нового контента в Overwatch ждать не стоит: Blizzard сейчас корпит над Overwatch 2 и сразу честно заявила, что первая игра была отодвинута на второй план. Во второй части нас ждёт полноценный кооперативный режим с прокачкой героев, а также сразу масса новых персонажей и полей боя в сетевом режиме, который, по первоначальной информации, будет слит воедино с оригинальной Overwatch.