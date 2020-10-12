Студия EA Motive в начале октября выпустила в свет космический боевик Star Wars Squadrons, но, естественно, на этом трудовая история коллектива не закончится. В разработке в EA Motive находятся ещё «несколько» проектов, о чём в письме к сотрудникам студии заявил её руководитель Патрик Клаус.

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Судя по словам господина Клауса, EA Motive приветствует инновационный подход к разработке игр. На этом все «подробности» заканчиваются: неизвестны ни франшизы, к которым принадлежат разрабатываемые проекты, ни стадии их разработки, ни бюджеты, ни жанры. В общем, на данном этапе EA Motive лишь сообщила, что не сидит без дела.

Напомним, что Star Wars Squadrons вышла второго октября и получила вполне высокие пользовательские отзывы. Поддерживать проект новым контентом, впрочем, EA Motive не планирует: он вышел цельным и завершённым.