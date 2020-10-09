Разработчики из шведской студии Frictional Games в данный момент работают над новым хоррором Amnesia: Rebirth. Проект расскажет нам историю девушки Таси Трианон. Героиня волею судьбы оказалась в Алжире, где её придётся пережить муки отчаяния и ощущения безысходности. Собственно, у игр серии Amnesia по-другому и не бывает. Девушке придётся выяснить, как она оказалась в пустыне, попутно раскрыв неприятные подробности о своём прошлом. В общем, грустная история намечается.

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Авторы Amnesia: Rebirth по случаю скорого выхода игры решили выпустить именно что сюжетный трейлер. Ролик посвятили демонстрации окружения и общей сюжетной завязке. Был до Таси другой персонаж — пилот, которому раньше приходилось переживать все кошмары.

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Amnesia: Rebirth должна поступить в продажу 20 октября. Проект выйдет на PC и PlayStation 4. На PC его можно будет купить во всех основных игровых магазинах.