Сюжетный трейлер хоррора Amnesia: Rebirth
Разработчики из шведской студии Frictional Games в данный момент работают над новым хоррором Amnesia: Rebirth. Проект расскажет нам историю девушки Таси Трианон. Героиня волею судьбы оказалась в Алжире, где её придётся пережить муки отчаяния и ощущения безысходности. Собственно, у игр серии Amnesia по-другому и не бывает. Девушке придётся выяснить, как она оказалась в пустыне, попутно раскрыв неприятные подробности о своём прошлом. В общем, грустная история намечается.
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Авторы Amnesia: Rebirth по случаю скорого выхода игры решили выпустить именно что сюжетный трейлер. Ролик посвятили демонстрации окружения и общей сюжетной завязке. Был до Таси другой персонаж — пилот, которому раньше приходилось переживать все кошмары.
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Amnesia: Rebirth должна поступить в продажу 20 октября. Проект выйдет на PC и PlayStation 4. На PC его можно будет купить во всех основных игровых магазинах.
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