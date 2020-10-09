В Steam началась распродажа от Sega: раздача Sonic the Hedgehog 2 и временно бесплатный доступ к Total War Warhammer II
Компания Sega в этом году отмечает, страшно сказать, шестидесятилетие, и в качестве одного из праздничных мероприятий решила провести в Steam громадную распродажу разработанных и/или изданных ею игр. Распродажа продлится десять дней — до 19 октября — так что времени на пополнение своей Steam-библиотеки ещё много.
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В распродаже принимает участие масса игр: с внушительными скидками можно приобрести Total War Three Kingdoms, Company of Heroes 2, Alien Isolation, Total War Rome II и многие другие известные и не очень проекты.
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Но это лишь часть праздничных мероприятий. Возможно, многим будет приятно узнать, что Sega в качестве подарка навсегда раздаёт всем желающим в Steam копию игры Sonic The Hedgehog 2 про знаменитого синего ежа Соника. Также Sega организовала на ближайший уик-энд бесплатный доступ к Total War Warhammer II.
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