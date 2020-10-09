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Хоррор The Medium от авторов Layers of Fear выйдет уже в декабре

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Потенциально увлекательный проект-ужастик The Medium от создателей хоррора Layers of Fear наконец-то обзавёлся точной датой выхода: отправиться в мрачную гостиницу и перемещаться между реальным и параллельным мирами можно будет уже 10 декабря на PC и Xbox Series.

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В The Medium мы играем за девушку-медиума по имени Марианна, которой необходимо разгадать тайну исчезновения ребёнка в заброшенном отеле. Простой детектив разобраться в происходящем не может, поэтому к решению загадки привлекли медиума, способного перемещаться в параллельный мир и из него взаимодействовать с объектами в мире реально

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Хоррор The Medium от авторов Layers of Fear выйдет уже в декабре
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