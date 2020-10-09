Студия Codemasters опубликовала новый геймплейный трейлер DIRT 5, где показала нам заезд по ралли-кроссу в Италии. Разработчики заверили, что здесь мы увидим официальные машины Чемпионата мира по ралли-кроссу. То есть, Subaru WRX STI RX Supercar, Peugeot 208 WRX и многие другие точно там будут.

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В опубликованном ролике нас встречает до боли знакомый геймплей: болиды катаются, частицы летают, грязь налепливается. К сожалению, некстгеном здесь и не пахнет. Оно и понятно: DIRT 5 должна выйти не только на новых PlayStation 5 и Xbox Series X, но и на PS4 и Xbox One. Релиз игры запланирован на 6 ноября, а владельцы Amplified Edition получат доступ к проекту на три дня раньше — 3 ноября. На новой Xbox Series X (и S тоже) проект заявится 10 ноября, а вот в случае с PS5 придётся немного подождать — дату объявят дополнительно.

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Кстати, покупатели DIRT 5 на Xbox One и PlayStation 4 смогут бесплатно обновиться до некстген-версии, но сохранения перенести не получится.