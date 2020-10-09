Пользовательское соглашение (EULA) — это такая вещь, которую все пропускают, не глядя нажимая на «Принять». Столь легкомысленное отношение к принятию соглашения уже неоднократно высмеивалось сатириками, а студия Larian, в свою очередь, решила добавить в текст такого соглашения в Baldur’s Gate III шуточную запись, которую обнаружил один из пользователей Reddit.

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Запись расположена в самом конце текста соглашения и заботливо выделена словами «Мелкий шрифт». Если прочесть текст, то получается, что приняв соглашение, игрок обязуется сочинить песню, текст, стихотворение или исполнить танец, превознося таким образом свой интерес к Забытым Королевствам. При этом пользователь предоставляет Larian Studios бессрочное право на публикацию таких материалов в её учётных записях в социальных сетях.

Если пользователь откажется выполнить данный пункт условий соглашения в течение «трёх зим» с момента его принятия, то он потеряет право на последующие славу (возможно, дурную) и богатство в качестве основателя Гильдии Великих Гениев.

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Бытует мнение, что Larian Studios просто отдала дань традиции, по которой в соглашениях к играм по системе D&D (Baldur’s Gate III относится к их числу) упоминаются различные шутки вроде снятия с разработчиков ответственности за поражение магией и тому подобного.

В настоящее время Baldur’s Gate III пребывает в раннем доступе, где успела получить 83-процентный пользовательский рейтинг.