Разработчики из inXile Entertainment решили продемонстрировать, что для ускорения загрузки игровых уровней в Wasteland 3 необязательно покупать ещё более совершенный твердотельный накопитель, достаточно хорошенько поработать и оптимизировать процесс загрузки. Так появилось обновление версии 1.1.2, одним из главных пунктов которого и стало значительное сокращение времени загрузки локаций.

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Конкретные спецификации своего тестового компьютера inXile не упоминает, но в её случае время загрузки уровней после установки обновления сократилось с 38 секунд до 13 секунд. Как пишут разработчики, на персональных компьютерах время загрузки снижается до 60 %, а на консолях — на 25 %.

Также обновление вносит изменения в стабильность игры, исправляет ошибки в кооперативе и в квестах. Обновление не слишком масштабное, но зато — своевременное.