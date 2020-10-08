For Honor получит некстген-версию, игрокам на PS4 и Xbox One обещан бесплатный апгрейд
Сетевой экшен For Honor, который представлен не только на PC, но и на PlayStation 4 с Xbox One, в обязательном порядке перекочует на консоли нового поколения. И вот разработчики дали понять, что для владельцев консольной версии игры переход на PlayStation 5 и Xbox One будет максимально мягким, удобным. И, разумеется, бесплатным.
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А вот уже на консолях нового поколения For Honor заиграет новыми красками. Ubisoft собирается существенным образом подтянуть визуальную составляющую. Для PS5 и Xbox Series X обещана поддержка разрешения 4K, тогда как владельцам Xbox Series S придётся довольствоваться более привычным 1080p.
Другие улучшения обновлённой For Honor включают в себя: улучшенную фильтрацию текстур, улучшенные отражения на поверхностях воды, улучшенные тени, повышенную дальность прорисовки объектов и кое-что другое по мелочи. Все перечисленные улучшения будут доступны прямо в момент выхода консолей нового поколения. А вот прихода честных 60 FPS на PlayStation 5 и Xbox Series X придётся немного подождать — такой фреймрейт должны завести только в четвёртом сезоне For Honor, который запланирован на начало декабря.
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Ubisoft также пообещала, что нынешние пользователи Xbox One и PS4, играющие в For Honor, смогут перенести на некстген весь прогресс, включая покупки и инвентарь, что приятно.
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