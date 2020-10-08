Разработчики из Microids открыли доступ к странице приключенческой игры Syberia: The World Before в цифровом магазине Steam. Там же появилось очень много новой информации о самом проекте, которой мы просто обязаны с вами поделиться.

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Действие Syberia: The World Before будет происходить сразу в двух временных периодах. И, как вы правильно уже поняли, героинь теперь тоже будет две. Первую мы очень хорошо знаем: Кейт Уолкер, центральный персонаж предыдущих трёх игр серии. На этот раз она попала в плен в соляной шахте где-то в Тайге, изо всех сил пытаясь выжить.

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Свежее описание гласит, что трагическое событие заставляет девушку отправиться навстречу новым приключениям в поисках своей личности. Не знаем, что там насчёт личности, но с внешностью Кейт произошли очень серьёзные изменения. Эта причёска…в общем, разработчикам виднее. Действие происходит в 2004-м году.

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Вторая героиня — Дана Роуз, 17-летняя особа, начинающая пианистка, не обделённая талантом. Теперь про временной период. Ваген, 1937 год. Девушка только начинает свою карьеру, но её будущее весьма туманное. Над миром сгущаются тучи: в Европе очень уверенно заявляет о себе фашистская организация «Коричневые тени», близится Вторая мировая война.

Microids обещает отправить нас в увлекательное путешествие через континенты и время. Играя за Кейт Уолкер и Дану Роуз, нам нужно будет раскрывать тайны, которые «слишком долго оставались сокрытыми». Syberia: The World Before подарит возможность исследования «фантастического и поэтического» мира Бенуа Сокаля с его захватывающими дух пейзажами и персонажами. Кто играл в оригинальную дилогию — тот всё помнит и понимает, за что все любят Syberia.

Разумеется, по ходу действия игрокам нужно будет решать головоломки и загадки, которые, опять же, не будут выбиваться из общей стилистики серии. Нам также обещают хорошо прописанные диалоги, на базе которых будет выстраиваться лихо закрученный сюжет.

За музыкально-симфоническое сопровождение отвечает композитор Инон Зур, который успел поработать над музыкой для Syberia 3 и проектов серий Dragon Age, Fallout, Prince of Persia. Если вас, как любителя квестов и фаната серии Syberia, заинтересовала новая игра, то смело отправляйтесь изучать бесплатный пролог. Он уже доступен для скачивания в Steam.

Напомним, официальный анонс Syberia: The World Before состоялся ещё в августе прошлого года. На тот момент игра уже полтора года находилась в разработке. Точной даты релиза пока нет (в планах поставлен 2021 год), но предзаказ можно оформить уже сейчас за 1199 рублей. Ждём, смотрим трейлер и качаем бесплатный пролог.