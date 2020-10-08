Кооперативный боевик Outriders от авторов Painkiller выйдет лишь в начале следующего года
Изначально предполагалось, что кооперативный экшен Outriders появится в продаже в конце этого года, но сегодня студия People Can Fly поделилась печальными известиями: пандемия не могла не повлиять на ход производства игры, поэтому к обозначенному ранее сроку разработчики не успевают. Поэтому релиз отложили и назначили на 2 февраля 2021 года на всех актуальных платформах, в том числе и нового поколения.
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На PC игра будет распространяться как через Epic Games Store, так и через Steam, и при этом полностью поддерживать кроссплей между всеми платформами. Это особенно важно, учитывая, что Outriders позиционируется именно как шутер для совместного прохождения. Также есть хорошие новости для любителей играть на консолях: приобретя версию Outriders для PS4 или Xbox One, вы получите бесплатное «некстген»-обновление для PS5 и Xbox Series соответственно.
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При желании на Outriders уже можно оформить предварительный заказ: в Steam и EGS цены одинаковые и составляют 1 999 рублей.
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