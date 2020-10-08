Разработка Final Fantasy XVI уже прошла первый большой этап
Разработчики из компании Square Enix разместили у себя на официальном сайте объявление о наборе сотрудников в команду, которая в данный момент трудится над Final Fantasy XVI. Мы даже знаем, какие именно специалисты нужны в первую очередь. Вот, например, художники по визуальным эффектам для кинематографичных роликов точно понадобятся. А ещё специалисты по созданию окружения — они тоже.
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Чем конкретно привлекает нас это объявление по найму? Тем, что в нём указана информация о ходе разработки FF XVI. Если поверить в написанное, то базовый этап создания уже завершён. История тоже написана. В данный момент разработчики заняты усовершенствованием инструментов для разработки. Или вот битвы с боссами — они настолько масштабные и многоуровневые, что это всё тянет на отдельный большой этап разработки, который сейчас тоже в активной фазе.
В объявлении Square Enix также упоминается тот факт, что почти вся команда находится на «удалёнке». К сожалению, даты релиза у FF XVI пока нет. Мы точно знаем, что проект появится на PlayStation 5. Другая информация будет позднее, не сомневайтесь.
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