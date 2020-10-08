«Нестандартная» Worms Rumble выйдет в декабре
О том, что Worms Rumble выйдет в конце года, было известно ещё с момента анонса проекта в июле. Сегодня Team 17 решила подтвердить ранее обозначенный срок и заявила о том, что Worms Rumble появится в продаже в декабре (пока без конкретной даты). Зато точной датой обладает открытое бета-тестирование: оно пройдёт на PC и консолях от Sony с 6 по 8 ноября.
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Стоит отметить, что Worms Rumble сильно отличается от классических «Червячков»: сражения в новинке проходят в режиме реального времени, а в списке игровых режимов значатся Deathmatch и даже местный аналог королевской битвы. От Worms здесь остались, по сути, только название да культовые виды оружия вроде святой гранаты.
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При желании в Steam уже можно оформить предварительный заказ. Сумма по современным меркам смешная — всего 435 рублей.
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