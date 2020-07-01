Компания Team17 решила приятно удивить поклонников «Червячков» и сегодня анонсировала проект под названием Worms Rumble. Проект примечателен тем, что это первая игра серии Worms, где сражения между червяками будут проходить в режиме реального времени.

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И на то есть основания. В Worms Rumble представлены два игровых режима на 32 участника: «Бой насмерть» и «Последний червяк», являющиеся местными вариантами классического Deathmatch и популярного ныне режима королевской битвы соответственно. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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В Worms Rumble будет представлен не только хорошо знакомый поклонникам франшизы арсенал, включая святую гранату, но и возможность кастомизировать своего червячка, а также функция кроссплея. А вот разрушаемым окружением, судя по всему, в Worms Rumble пришлось пожертвовать.

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Релиз запланирован на конец года на PC, PlayStation 5 и PlayStation 4.