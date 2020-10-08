Не успели мы и оглянуться, как прошла ещё одна неделя с момента начала предыдущей раздачи в Epic Games Store, а это значит, что настал черёд новых подарков. С сегодняшнего дня и вплоть до 15 октября в EGS любой желающий может забрать приключенческую игру ABZU про исследование подводного пространства, а также боевик Rising Storm 2 Vietnam, посвящённый войне во Вьетнаме.

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Акция продлится ровно неделю, после чего на смену вышеуказанным подарочным играм придут хоррор Amnesia A Machine for Pigs и инди-стратегия Kingdom New Lands с очень высокими пользовательскими оценками.

Epic Games продолжит раздавать подарки в своём магазине как минимум до конца календарного года.