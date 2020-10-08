Быть может, Star Wars Squadrons по прошествии недели после релиза и получила в среднем положительные пользовательские оценки, но поддерживать игру дополнительным контентом Electronic Arts не планирует. Об этом в беседе с изданием Upload VR сообщил творческий руководитель проекта Иэн Фрейзер.

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По словам Фрейзера, Electronic Arts позиционирует Star Wars Squadrons как полноценный завершённый продукт без использования модели игры-сервиса, так что заплатив один раз, вы получили весь предусмотренный в рамках проекта контент.

Данная новость с одной стороны положительная, а с другой, печальная, поскольку многим игрокам Star Wars Squadrons понравилась, и они явно не отказались бы от новых режимов и/или сюжетных линий.

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Star Wars Squadrons доступна на PC и консолях уходящего поколения. Проект «нативно» поддерживает VR-режим, который рекомендуется использовать всем счастливым обладателям соответствующих устройств.