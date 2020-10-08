Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

EA не планирует выпускать для Star Wars Squadrons дополнительный контент

+
2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже

Быть может, Star Wars Squadrons по прошествии недели после релиза и получила в среднем положительные пользовательские оценки, но поддерживать игру дополнительным контентом Electronic Arts не планирует. Об этом в беседе с изданием Upload VR сообщил творческий руководитель проекта Иэн Фрейзер.

реклама

анонсы и реклама
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде
Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде
2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

По словам Фрейзера, Electronic Arts позиционирует Star Wars Squadrons как полноценный завершённый продукт без использования модели игры-сервиса, так что заплатив один раз, вы получили весь предусмотренный в рамках проекта контент.

Данная новость с одной стороны положительная, а с другой, печальная, поскольку многим игрокам Star Wars Squadrons понравилась, и они явно не отказались бы от новых режимов и/или сюжетных линий.

реклама

Star Wars Squadrons доступна на PC и консолях уходящего поколения. Проект «нативно» поддерживает VR-режим, который рекомендуется использовать всем счастливым обладателям соответствующих устройств.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

electronic arts ea motive star wars squadrons
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

EA не планирует выпускать для Star Wars Squadrons дополнительный контент
+
Похоже, скоро станет известна дата выхода Syberia The World Before
1
Тактика John Wick Hex доберётся до Steam в начале декабря
+
В Mafia Definitive Edition появился «нуарный» режим
1
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили короткий ролик и пару новых концепт-артов
10
В Steam стартовал осенний фестиваль игр с доступом к демоверсиям Everspace 2, Stronghold Warlords и сотен других проектов
+

Интересные материалы

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
30 сентября 2020 128
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
24 сентября 2020 92
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
2 октября 2020 40
Mafia: Definitive Edition — рецензия
2 октября 2020 25
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
25 сентября 2020 23
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
28 сентября 2020 41

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Запуск NVIDIA RTX 3000 обернулся фальстартом – AMD уже готова нанести ответный удар
99
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
99
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: октябрь 2020
16
Я хочу продать свой игровой ПК и купить новую консоль – причины и ход мыслей
89
Разбираем причины, по которым Xbox Series X станет безоговорочным лидером следующего поколения консолей, а PlayStation 5 останется аутсайдером, плетущимся в хвосте
16
PortableApps — обзор сайта с более чем 400 портабельными, бесплатными и полезными программами
13
Обзор системных плат Asus Prime B450M-K, Gigabyte B450M H и MSI B450-A PRO MAX. Часть 2
8
Серийные компьютерные корпуса с необычным дизайном. Часть четвертая
6
Обзор клавиатуры MSI Vigor GK50 Elite Kailh Blue
10
Обзор системных плат Asus Prime B450M-K, Gigabyte B450M H и MSI B450-A PRO MAX. Часть 3
7

Сейчас обсуждают

Aztartez
15:28
10400f - отличный процессор за свою стоимость, лучше пожалуй на данный момент просто нет! Но давайте не забывать, что 3600 вышел год назад, и был конкурентом предыдущему поколению Интел
Zen3 сегодня станет доступен для всех желающих
Jaster
15:28
При чем тут желание или нежелание ПРИЗНАТЬ? ) У меня были консоли.. включая текущее поколение. Мне ТАК удобнее. с компа я смотрю фильмы, слушаю музыку в хайрез-качестве, играю в игры.. Консоль не смог...
Я хочу продать свой игровой ПК и купить новую консоль – причины и ход мыслей
Chimpanzee Lol
15:27
Убили своей тупостью? Не ну реально, кто будет покупать бефезду? Только шизик
Разбираем причины, по которым Xbox Series X станет безоговорочным лидером следующего поколения консолей, а PlayStation 5 останется аутсайдером, плетущимся в хвосте
Yaromax
15:27
Два таких диска повели себя точно также - места было достаточно, просто умерли без всяких симптомов, не опознаются никак и нигде. Лучше брать что-то из Kingston, в идеале - Samsung.
Обзор и тестирование SSD-накопителей ADATA Ultimate SU650 объемом 120 и 240 Гбайт
Tanabe
15:26
Автор еще забывает что Сони, порежут диски и будут их привязывать к одной консоли, так что побарыжить или обменяться уже не получится) так что 5к за тайтл и подписочка и на выходе по затратам получитс...
Я хочу продать свой игровой ПК и купить новую консоль – причины и ход мыслей
Максим Романовский
15:26
там и pci-5 и ddr-5 и 5000 серия было бы красиво да
Официально подтверждена принадлежность новых процессоров AMD Ryzen к серии 5000
Ляд
15:24
Подымуть, подымуть! :) (а рубль опустють)
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили короткий ролик и пару новых концепт-артов
cide
15:24
дружище у тя в ротяке
Инженерный образец 16-ядерного процессора Эльбрус-16С показали на выставке — новинка получила поддержку PCIe 3.0 и 8 каналов памяти DDR4-3200
Собака на Zеnе
15:23
Новый лозунг AMD: "Преданный фанат любой цене рад!".
Zen3 сегодня станет доступен для всех желающих
D3v1L0rN
15:21
Эх, а раньше топ системный блок можно было собрать за 1000 баксов.
Nvidia уже готовит продвинутые версии GeForce RTX 3080 на 20 ГБ видеопамяти, RTX 3070 на 16 ГБ и 3060 Ti - предполагаемые даты запуска и харакиеристики
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем