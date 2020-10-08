Разработчики из Bithell Games совместно с издательством Good Shepherd Entertainment решили, что пора честь знать и наконец-то огласили дату появления тактической игры John Wick Hex на просторах Steam, а также на консолях Xbox и Nintendo Switch. Расширение списка платформ состоится уже сравнительно скоро — 4 октября.

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Напомним, что изначально John Wick Hex появилась в продаже в Epic Games Store и на PlayStation 4 ещё год назад — 8 октября 2019-го. Игра представляет собой пошаговую тактику, которую сами разработчики описывают как шахматы с элементами боевой хореографии.