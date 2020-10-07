В Steam стартовал осенний фестиваль игр с доступом к демоверсиям Everspace 2, Stronghold Warlords и сотен других проектов
Как и было обещано ещё в конце лета, сегодня в Steam стартовал осенний фестиваль игр, в рамках которого разработчики в условиях пандемии и невозможности присутствовать на «живых» мероприятиях предоставляют всем желающим возможность опробовать демоверсии находящихся в производстве игр.
реклама
Всего в фестивале принимают участие сотни проектов, среди которых отечественная тактика «Партизаны 1941», космический боевик Everspace 2, киберпанковый боевик Ghostrunner, стратегия Stronghold Warlords и многие другие достойные внимания игры.
реклама
Осенний фестиваль игр в Steam продлится до 13 октября, так что время на ознакомление с желаемыми играми есть, но не сказать, что его слишком много.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила