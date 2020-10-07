Как и было обещано ещё в конце лета, сегодня в Steam стартовал осенний фестиваль игр, в рамках которого разработчики в условиях пандемии и невозможности присутствовать на «живых» мероприятиях предоставляют всем желающим возможность опробовать демоверсии находящихся в производстве игр.

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Всего в фестивале принимают участие сотни проектов, среди которых отечественная тактика «Партизаны 1941», космический боевик Everspace 2, киберпанковый боевик Ghostrunner, стратегия Stronghold Warlords и многие другие достойные внимания игры.

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Осенний фестиваль игр в Steam продлится до 13 октября, так что время на ознакомление с желаемыми играми есть, но не сказать, что его слишком много.