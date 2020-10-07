Ubisoft показала долгожданное обновление Тачанки — одного из самых известных героев Rainbow Six Siege
Боец под позывным Тачанка — один из самых удивительных персонажей Rainbow Six Siege: несмотря на свою уязвимость и, как следствие, бесполезность в сетевых сражениях, он приобрёл статус чуть ли не культового. Про Тачанку сочиняли рассказы, анекдоты и изображали на различных рисунках. Но, возможно, скоро всенародная любовь перейдёт из разряда художественной в разряд игровой: сегодня Ubisoft официально представила долгожданную переработку (rework) Тачанки.
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Главным пунктом обновления Тачанки стала отвязка от необходимости стационарно устанавливать его пулемёт ДП-27. Видимо, на протяжении многих лет Тачанка посещал спортзал и теперь способен как Терминатор таскать своё любимое оружие в руках, расстреливая оппонентов и даже пробивая стены и иные разрушаемые поверхности.
В качестве основного оружия вместо пулемёта Тачанка может использовать пистолет-пулемёт 9x19VSN, а в качестве дополнительного оружия — пистолеты ГШ-18 или ПММ. Кроме того, Тачанку обеспечили зажигательным гранатомётом «Шумиха» и возможностью устанавливать проволоку или сигнализацию. Получив тяжёлое ранение, Тачанка может самостоятельно, без посторонней помощи подняться на ноги и продолжить бой.
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Оценить изменения героя можно будет уже завтра на просторах тестового сервера.
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