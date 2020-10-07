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Другое

Настольная игра по мотивам Frostpunk почти сразу собрала всю необходимую сумму на Kickstarter

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Когда 11 bit Studios совместно с Glass Cannon Unplugged в начале лета анонсировали Frostpunk The Board Game — настольный вариант популярного градостроительного «выживача» — проект сразу привлёк внимание игровой общественности, поэтому было логично ожидать высокой скорости сбора средств на выпуск проекта на Kickstarter.

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Так оно и случилось: не успели разработчики толком дать старт кампании по сбору средств, как вся необходимая сумма была собрана. Целевые 200 тысяч евро удалось собрать менее чем за час, а на момент публикации данной заметки общая сумма пожертвованных щедрыми меценатами средств превысила отметку в 650 тысяч евро, и это при учёте, что до завершения кампании осталось ещё три недели.

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Frostpunk The Board Game планируют выпустить осенью следующего года.

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11 bit studios frostpunk frostpunk the board game
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stockclock
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stockclock
16:28
Смотря что. Просто нейросеть создаёт модель лица, а потом передаётся информация только об изменении мимики. С рандомным видео в котором постоянно что-то кардинально меняется это не сработает.
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FELSHER
16:28
Так тупенький же, живет в своем убогом мирке. А так да, уже всех достал с этими соплями.
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Goginator
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да не нужен ему ни тредрипер ни райзен , ему нужно поныть что у АМД все плохо .
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yurius
16:23
Там разница всегда была ИМХО не принципиальной - взял g.skill 2x16 3600CL17 на hynix. Дотащил их до 3733cl16 - камень r5 3600 выше не берет с if 1:1.
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