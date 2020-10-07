Когда 11 bit Studios совместно с Glass Cannon Unplugged в начале лета анонсировали Frostpunk The Board Game — настольный вариант популярного градостроительного «выживача» — проект сразу привлёк внимание игровой общественности, поэтому было логично ожидать высокой скорости сбора средств на выпуск проекта на Kickstarter.

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Так оно и случилось: не успели разработчики толком дать старт кампании по сбору средств, как вся необходимая сумма была собрана. Целевые 200 тысяч евро удалось собрать менее чем за час, а на момент публикации данной заметки общая сумма пожертвованных щедрыми меценатами средств превысила отметку в 650 тысяч евро, и это при учёте, что до завершения кампании осталось ещё три недели.

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Frostpunk The Board Game планируют выпустить осенью следующего года.