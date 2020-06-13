Авторы Frostpunk выпустят настольную версию своей игры
11 bit Studios официально представила Frostpunk The Board Game — настольную версию своего замечательного градостроительного «выживача». По словам разработчиков, «настолка» постарается передать те же ощущения, что возникали у игроков при прохождении видеоигровой версии Frostpunk. Авторы сразу предупреждают, что игра будет сложной; но ведь чем сложнее, тем интереснее разбираться и добиваться успехов, не так ли?
Что касается основной Frostpunk, то в ближайшие два с половиной месяца к ней выйдет последнее по счёту дополнение под названием On the Edge, которое расскажет о событиях, последовавших после того, как наше поселение выдержало смертоносный удар стихии. Точной даты релиза пока нет.
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