Prison Architect отмечает пятилетие и стала временно бесплатной в Steam
Хотя технически Prison Architect вместе с «альфами» и «ранними доступами» существует гораздо дольше пяти лет, официальной датой релиза проекта значится 6 октября 2015 года. И вот, разработчики решили отметить круглую дату, опубликовав видеоролик с забавной статистикой «первой пятилетки».
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Также в честь пятилетия Prison Architect стала временно бесплатной в Steam: до 12 октября любой желающий может опробовать себя в роли строителя тюрьмы. На тот случай, если игра вам понравится, у разработчиков есть ещё одно предложение: 80-процентная скидка, благодаря которой до 12 октября Prison Architect можно купить всего за 103 рубля.
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