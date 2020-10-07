Новая партия «Денег для стервятников» появилась в Desperados III
Компания THQ Nordic выпустила второго дополнения для тактической игры Desperados III. Оно стало вторым по счёту DLC из серии «Деньги для стервятников». Набор контента выпустили на PC (в Steam и GOG), PlayStation 4 и Xbox One.
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Заинтересованным игрокам может быть полезно знать, что вторая часть «Денег для стервятников» расскажет о возвращении друзей в Луизиану. Там закадычным товарищам придётся бросить вызов некоему злому гению из семейства ДеВиттов. Игрокам предложат исследовать новую локацию на болотистом Юге, принять участие в ожесточённых схватках и всё в таком духе.
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Напомним также, что в рамках серии «Деньги для стервятников» всего запланировано три дополнения. Дату релиза последней части мы пока не знаем.
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