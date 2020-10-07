Компания THQ Nordic выпустила второго дополнения для тактической игры Desperados III. Оно стало вторым по счёту DLC из серии «Деньги для стервятников». Набор контента выпустили на PC (в Steam и GOG), PlayStation 4 и Xbox One.

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Заинтересованным игрокам может быть полезно знать, что вторая часть «Денег для стервятников» расскажет о возвращении друзей в Луизиану. Там закадычным товарищам придётся бросить вызов некоему злому гению из семейства ДеВиттов. Игрокам предложат исследовать новую локацию на болотистом Юге, принять участие в ожесточённых схватках и всё в таком духе.

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Напомним также, что в рамках серии «Деньги для стервятников» всего запланировано три дополнения. Дату релиза последней части мы пока не знаем.