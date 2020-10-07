Baldur’s Gate III: очень успешный старт в раннем доступе и высокие пользовательские оценки
Вчера вечером Baldur’s Gate III вышла по программе раннего доступа в Steam и GOG. Как и следовало ожидать, ранний старт столь долгожданного проекта стал рекордным для Larian Studios. Причём, рекордным ранний релиз стал даже если исключить «онлайн» игры в GOG, статистикой которого мы, увы, не владеем.
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Итак, на сегодняшний день пиковый «онлайн» ранней версии Baldur’s Gate III в Steam составлял 73 980 игроков. Это на два с половиной порядка больше, чем в своё время у ранней версии Divinity Original Sin II, однако ощутимо меньше, чем у её же релизной версии. Если предположить, что тенденция значительного роста «онлайна» после полноценного релиза сохранится и в Baldur’s Gate III, то долгожданный проект статистически вполне может стать одним из самых популярных.
Кроме того, у ранней версии Baldur’s Gate III на момент публикации этой заметки был очень высокий пользовательский рейтинг: 80 % игроков довольны покупкой, хотя без багов и досадных ошибок не обошлось. Впрочем, все были предупреждены и прекрасно понимали, что покупают.
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Как заявил глава Larian Studios Свен Винке, продажи Baldur’s Gate III «Безумные, и это только ранний доступ!». Конкретных цифр господин Винке не назвал, но уважаемые разработчики такими словами без должного основания не бросаются.
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