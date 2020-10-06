Системные требования бета-версии Call of Duty Black Ops Cold War оказались вполне щадящими
Вчера вечером Treyarch с помощью эффектного видеоролика пригласила всех принять участие в октябрьской серии бета-тестирований Call of Duty Black Ops Cold War, а сегодня опубликовала системные требования, которым примерно должен соответствовать компьютер желающего опробовать «бету» игрока. Забегая немного вперёд, отметим, что требования по современным меркам более чем щадящие.
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Минимальные выглядят следующим образом:
- процессор Intel Core i5-2500K или эквивалентный от AMD;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670/GTX 1650 или AMD Radeon HD 7950;
- 45 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- 64-разрядная операционная система Windows 7 SP1 или Windows 10 (1803 или более современная).
Рекомендованные требования уже чуть посерьёзнее:
- процессор: Intel Core i7-4770K или эквивалентный от AMD;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970/GTX 1660 Super или AMD Radeon R9 390/RX580;
- 45 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- 64-разрядная операционная система Windows 10 с последним пакетом обновлений.
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На PC бета-тестирование пройдёт с 15 по 16 октября для предзаказчиков и с 17 по 19 октября для всех желающих. Релиз Call of Duty Black Ops Cold War состоится 13 ноября.
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