Вчера вечером Treyarch с помощью эффектного видеоролика пригласила всех принять участие в октябрьской серии бета-тестирований Call of Duty Black Ops Cold War, а сегодня опубликовала системные требования, которым примерно должен соответствовать компьютер желающего опробовать «бету» игрока. Забегая немного вперёд, отметим, что требования по современным меркам более чем щадящие.

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Минимальные выглядят следующим образом:

процессор Intel Core i5-2500K или эквивалентный от AMD;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670/GTX 1650 или AMD Radeon HD 7950;

45 Гбайт свободного пространства на накопителе;

64-разрядная операционная система Windows 7 SP1 или Windows 10 (1803 или более современная).

Рекомендованные требования уже чуть посерьёзнее:

процессор: Intel Core i7-4770K или эквивалентный от AMD;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970/GTX 1660 Super или AMD Radeon R9 390/RX580;

45 Гбайт свободного пространства на накопителе;

64-разрядная операционная система Windows 10 с последним пакетом обновлений.

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На PC бета-тестирование пройдёт с 15 по 16 октября для предзаказчиков и с 17 по 19 октября для всех желающих. Релиз Call of Duty Black Ops Cold War состоится 13 ноября.