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Свежий трейлер Call of Duty Black Ops Cold War приглашает поучаствовать в скором бета-тестировании

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Октябрь для Call of Duty Black Ops Cold War — это в первую очередь месяц бета-тестирований на всех платформах, и в свежем видеоролике разработчики из Treyarch недвусмысленно приглашают нас принять участие в подготовке проекта к релизу.

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Судя по небольшому трейлеру, в бета-версии Black Ops Cold War игроки смогут опробовать режимы Team Deathmatch, Domination, Kill Confirmed, Combined Arms и VIP Escort и посетить по крайней мере пять полей боя из альфа-версии, тестирование которой проводилось в прошлом месяце.

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На бета-тестирование будут пускать в несколько этапов:

  • с 8 по 9 октября — по предзаказу на PlayStation 4;
  • с 10 по 12 октября — все игроки на PlayStation 4;
  • с 16 по 16 октября — по предзаказу на PC и Xbox One, все игроки на PlayStation 4;
  • с 17 по 19 октября — все желающие на всех платформах.

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Релиз Call of Duty Black Ops Cold War назначен на 13 ноября.

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