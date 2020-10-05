Октябрь для Call of Duty Black Ops Cold War — это в первую очередь месяц бета-тестирований на всех платформах, и в свежем видеоролике разработчики из Treyarch недвусмысленно приглашают нас принять участие в подготовке проекта к релизу.

реклама

анонсы и реклама Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде 2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р. RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз (в рублях) Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх <b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Судя по небольшому трейлеру, в бета-версии Black Ops Cold War игроки смогут опробовать режимы Team Deathmatch, Domination, Kill Confirmed, Combined Arms и VIP Escort и посетить по крайней мере пять полей боя из альфа-версии, тестирование которой проводилось в прошлом месяце.

реклама

На бета-тестирование будут пускать в несколько этапов:

с 8 по 9 октября — по предзаказу на PlayStation 4;

с 10 по 12 октября — все игроки на PlayStation 4;

с 16 по 16 октября — по предзаказу на PC и Xbox One, все игроки на PlayStation 4;

с 17 по 19 октября — все желающие на всех платформах.

реклама

Релиз Call of Duty Black Ops Cold War назначен на 13 ноября.