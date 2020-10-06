Как живые: 2K показала кадры некстген-геймплея NBA 2K21
Баскетбольный симулятор NBA 2K21 уже больше месяца огорчает пользователей PC и консолей уходящего поколения, и вот, скоро доберётся до платформ поколения нового. Чтобы потенциальные покупатели версий NBA 2K21 для Xbox Series и PlayStation 5 примерно представляли себе, какой уровень графического исполнения их ждёт, 2K Games опубликовала специальный геймплейный видеоролик, в котором демонстрируется игровой процесс, записанный на новой консоли от Sony.
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Если не обращать внимание на неестественные движения и дёрганные анимации, то кадры игрового процесса поначалу вполне можно спутать с трансляцией реального матча: внешний вид баскетболистов выше всяких похвал.
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Релиз NBA 2K21 на Xbox Series X/S состоится 10 ноября, а на PlayStation 5 — 12/19 ноября в зависимости от страны.
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