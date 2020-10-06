Баскетбольный симулятор NBA 2K21 уже больше месяца огорчает пользователей PC и консолей уходящего поколения, и вот, скоро доберётся до платформ поколения нового. Чтобы потенциальные покупатели версий NBA 2K21 для Xbox Series и PlayStation 5 примерно представляли себе, какой уровень графического исполнения их ждёт, 2K Games опубликовала специальный геймплейный видеоролик, в котором демонстрируется игровой процесс, записанный на новой консоли от Sony.

реклама

анонсы и реклама Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде 2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р. RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз (в рублях) Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх <b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Если не обращать внимание на неестественные движения и дёрганные анимации, то кадры игрового процесса поначалу вполне можно спутать с трансляцией реального матча: внешний вид баскетболистов выше всяких похвал.

реклама

Релиз NBA 2K21 на Xbox Series X/S состоится 10 ноября, а на PlayStation 5 — 12/19 ноября в зависимости от страны.