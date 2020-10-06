Авторы Yakuza Like a Dragon свежим трейлером напомнили о скором выходе игры
В конце сентября стало известно, что боевик Yakuza Like a Dragon уже сравнительно скоро поступит в продажу на основных игровых платформах. Чтобы, так сказать, «закрепить материал», разработчики из Ryu Ga Gotoku Studio совместно с Sega решили выпустить новый трейлер с кадрами игрового процесса, по завершении которого нам демонстрируют даты выхода.
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На PC, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X/S игра появится уже 10 ноября, а вот выхода на PlayStation 5 придётся подождать аж до 2 марта. Впрочем, будущим владельцам PlayStation 5 переживать не стоит: они могут приобрести версию Yakuza Like a Dragon для PlayStation 4, а потом получить бесплатный «апгрейд» для платформы нового поколения.
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