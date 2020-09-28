В конце лета Sega сообщила о том, что боевикYakuza Like a Dragon появится в продаже 13 ноября на всех актуальных платформах. Сегодня же издатель скорректировал дату, причём, что примечательно, в обратную сторону: теперь игра выйдет на PC, Xbox One, Xbox Series X/S и PlayStation 4 на три дня раньше — 10 ноября.

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А вот версию для PlayStation 5 придётся подождать несколько месяцев: её релиз состоится лишь второго марта следующего года. Впрочем, есть и хорошая новость: все обладатели PS4-версии Yakuza Like a Dragon бесплатно получат обновление до «некстгена».