Yakuza Like a Dragon выйдет чуть раньше, чем планировалось, но не на PlayStation 5
В конце лета Sega сообщила о том, что боевикYakuza Like a Dragon появится в продаже 13 ноября на всех актуальных платформах. Сегодня же издатель скорректировал дату, причём, что примечательно, в обратную сторону: теперь игра выйдет на PC, Xbox One, Xbox Series X/S и PlayStation 4 на три дня раньше — 10 ноября.
реклама
А вот версию для PlayStation 5 придётся подождать несколько месяцев: её релиз состоится лишь второго марта следующего года. Впрочем, есть и хорошая новость: все обладатели PS4-версии Yakuza Like a Dragon бесплатно получат обновление до «некстгена».
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила