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Yakuza Like a Dragon выйдет чуть раньше, чем планировалось, но не на PlayStation 5

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В конце лета Sega сообщила о том, что боевикYakuza Like a Dragon появится в продаже 13 ноября на всех актуальных платформах. Сегодня же издатель скорректировал дату, причём, что примечательно, в обратную сторону: теперь игра выйдет на PC, Xbox One, Xbox Series X/S и PlayStation 4 на три дня раньше — 10 ноября.

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А вот версию для PlayStation 5 придётся подождать несколько месяцев: её релиз состоится лишь второго марта следующего года. Впрочем, есть и хорошая новость: все обладатели PS4-версии Yakuza Like a Dragon бесплатно получат обновление до «некстгена».

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Теги

sega ryu ga gotoku studio yakuza like a dragon
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omoikane
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