Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Битва с «боссом» в свежем видео игрового процесса слэшера Godfall

+
2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA
Слив 2070 Super по промокоду MSIGAMING
2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде

Игровой процесс Godfall нечастый гость в новостных лентах, поэтому японский YouTube-канал ITMedia News решил исправить это досадное недоразумение, опубликовав 10-минутную запись геймплея данного перспективного «некстгенного» слэшера, в котором значительная часть эфирного времени уделяется схватке с одним из местных боссов.

реклама

анонсы и реклама
Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде
2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р.
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз (в рублях)
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

По сюжету игры мы играем за воина с возможностями на уровне божественных и должны будем дать отпор безумному богу Макросу, пытающемуся распространить своё (естественно, никому не нужное) влияние на мир смертных.

реклама

Godfall запланирован к выходу 12 ноября на PC и PlayStation 5, однако важно помнить, что PS5-версия во многих странах задержится и появится на прилавках лишь спустя неделю — 19 ноября.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

gearbox software gearbox publishing gearbox godfall counterplay games
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Битва с «боссом» в свежем видео игрового процесса слэшера Godfall
+
После обновления в Crysis Remastered растения перестали реагировать на действия игрока
3
Larian Studios объяснила, почему требования Baldur’s Gate III к свободному пространству на накопителе удвоились
4
Mortal Kombat 11 разошлась 8-миллионным тиражом и скоро получит что-то новенькое
9
Свежий трейлер Call of Duty Black Ops Cold War приглашает поучаствовать в скором бета-тестировании
+
Нынешний год стал рекордным для Xbox Game Studios
2

Интересные материалы

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
30 сентября 2020 126
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
24 сентября 2020 92
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
25 сентября 2020 23
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
2 октября 2020 40
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
28 сентября 2020 41
Mafia: Definitive Edition — рецензия
2 октября 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым я купил ПК для работы и учебы на Core i3-10100, а не на аналоге от AMD
184
О причинах, по которым PlayStation 5 ждёт большой успех, а Xbox Series X – провал
75
Распродажа в магазине GoDeal24: Windows 10 Pro за 579 рублей, Office 2016 Pro Plus за 1619 рублей и многое другое со скидкой до 62%
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
31
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
37
Детальное исследование производительности 4 и 6-ядерных процессоров AMD второго поколения
17
Чипсет Intel H410 — получаем прирост производительности до 14% от настройки таймингов DDR4
14
Знакомимся с Data Science: от новичка до специалиста
Обзор системных плат Asus Prime B450M-K, Gigabyte B450M H и MSI B450-A PRO MAX. Часть 1
9
Война никогда не меняется — как создавался Fallout
7

Сейчас обсуждают

Bratken
16:18
Ютуб вчера рекомандциями этой штуки завалил. Что аж захотелось попробовать
NVIDIA представила бюджетное решение для разработчиков и инженеров — Jetson Nano
Собака на Zеnе
16:17
"Например, недавно были обновлены спецификации чипсета B560, которые обрадуют будущих покупателей поддержкой разгона памяти." У ишаков, понабравших Рузены, очко сжалось ещё крепче. Возможно, и B460 д...
Выход процессоров Intel Rocket Lake-S задержится до марта 2021 года
8k_480Hz
16:17
Может в рокет лейке просто не будет i9? Как у amd не было 5800 и 5900 на rdna1))))
Выход процессоров Intel Rocket Lake-S задержится до марта 2021 года
Listoman
16:15
6X имеет ecc, а вот 6 нет) Квадро получили 6 из-за того, что на плате физически нет места под 48 чипов 6X, поэтому и будут делать банки на 2гб со след.года)
Дефицит видеокарт GeForce RTX 3090 и RTX 3080 сохранится до конца текущего года — заявление главы NVIDIA
Jaster
16:07
год назад какой курс рубля к доллару был? А обвала цен от выхода 30хх еще не произошло :(
Популярные видеокарты NVIDIA от MSI распродают с внушительной скидкой по специальному промокоду
cag
16:04
Специально размер раздули чтоб торенты качать неудобно было...
Larian Studios объяснила, почему требования Baldur’s Gate III к свободному пространству на накопителе удвоились
Ereti4ka
16:02
Ожидать щедрость от хуанга - как от быка молоко.
Nvidia удалила информацию о запуске российских продаж RTX 3080 FE
YURKA1205
16:01
за такую цену реально пусть засыпятся ими))) ей красная цена сейчас 15 тыс за обычную 2060
Популярные видеокарты NVIDIA от MSI распродают с внушительной скидкой по специальному промокоду
Oleg Gromov
16:01
Цирк... Я год назад 2060 супер брал за 32к, а они сейчас их со скидками за эту сумму толкают))
Популярные видеокарты NVIDIA от MSI распродают с внушительной скидкой по специальному промокоду
Bojack Horseman
16:00
так и вручную идеально не сделаешь. Я не спорю, что тесты встроенные неидеальны, и реальную картину, которая будет в игре, не всегда отображают. Но именно как инструмент сравнения они имеют право на ж...
GeForce GTX 1660 Super и Radeon RX 580 сравнили на последних версиях драйверов – выясняем, стоит ли переплачивать 3 000 рублей за NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем