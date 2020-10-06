Игровой процесс Godfall нечастый гость в новостных лентах, поэтому японский YouTube-канал ITMedia News решил исправить это досадное недоразумение, опубликовав 10-минутную запись геймплея данного перспективного «некстгенного» слэшера, в котором значительная часть эфирного времени уделяется схватке с одним из местных боссов.

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По сюжету игры мы играем за воина с возможностями на уровне божественных и должны будем дать отпор безумному богу Макросу, пытающемуся распространить своё (естественно, никому не нужное) влияние на мир смертных.

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Godfall запланирован к выходу 12 ноября на PC и PlayStation 5, однако важно помнить, что PS5-версия во многих странах задержится и появится на прилавках лишь спустя неделю — 19 ноября.