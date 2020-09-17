Вскоре после окончания сентябрьской презентации PlayStation 5 разработчики из Counterplay Games совместно с издательским подразделением Gearbox огласили дату выхода одного из первых (анонс состоялся ещё в конце прошлого года) представленных для новой консоли проектов — перспективного слэшера Godfall. Игра появится на прилавках 12 ноября, или в один день с «американским» релизом PlayStation 5.

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В указанный день стартуют продажи PlayStation 5 в США, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. Остальной мир получит возможность поставить дома симпатичную новую консоль ровно неделей позже — с 19 ноября.

Напомним, что в Godfall мы играем за воина с практически божественными способностями и должны избавить мир от влияния безумного бога Макроса, истребляя по пути как стандартных безликих противников, так и серьёзных «боссов». Играть можно как одному, так и в компании с товарищем.

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Игра не является PlayStation 5-эксклюзивом: также проект заглянет на персональные компьютеры.