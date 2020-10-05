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Нынешний год стал рекордным для Xbox Game Studios

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Хотя 2020-й год плавно подбирается к своему окончанию, подводить итоги пока рановато. Но у игрового подразделения Microsoft всё настолько хорошо, что компании уже не терпится поделиться своей радостью с широкой общественностью.

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Итак, нынешний год уже стал рекордным для Xbox Game Studios:

  • подразделение выпустило в свет полтора десятка игр, из которых десять полностью новых, при этом в разработке находится ещё множество игр. Это рекордный показатель для подразделения;
  • игроки провели в играх производства Xbox Game Studios 1,66 млрд часов;
  • Microsoft Flight Simulator получила 92-балльный рейтинг на Metacritic, став самой высокооценённой PC-игрой в текущем году. На консолях Xbox самой высокооценённой игрой стала Ori and the Will of the Wisp, получившая 90 баллов на Metacritic;
  • необычный выживач Grounded от Obsidian Entetainment в рекордные сроки привлёк более миллиона игроков, а пиратский экшен Sea of Thieves достиг показателя в 15 млн игроков.

Также Microsoft поделилась другой, незначительной статистикой вроде количества раздавленных жуков в Grounded и количества совершённых полётов в Microsoft Flight Simulator. Не обошлось и без напоминания о том, что консоли Xbox Series X/S поступят в продажу 10 ноября.

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Стоит напомнить, что недавно Microsoft объявила о покупке ZeniMax Media/Bethesda Softworks: знаменитые компании и все их внутренние студии вместе со своими франшизами войдут в состав Xbox Game Studios. Так что настоящие рекорды у подразделения только впереди.

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