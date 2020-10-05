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В следующем году для Minecraft выйдет обновление, которое обогатит «пещерную жизнь» в игре

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Как известно, значительную часть времени в Minecraft приходится проводить в пещерах/шахтах, добывая различные полезные ресурсы, из которых потом производятся незаменимые предметы и блоки. За долгие годы существования Minecraft процесс исследования пещер и прокапывания шахт и туннелей игрокам наскучил, поэтому Mojang поступила разумно и объявила о подготовке обновления под названием Caves & Cliffs.

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Выход обновления запланирован на середину следующего года, и с его релизом в Minecraft появится более продвинутая система генерации пещер и расщелин, система археологии, новые виды мобов (как враждебных, так и нейтральных), новые ресурсы, блоки, возможность создавать телескопы и молниеотводы, и многое-многое другое.

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Активная аудитория Minecraft на всех платформах составляет около 132 миллионов человек. Во многом игра такими результатами обязана самоизоляции, о чём, в отличие от многих разработчиков, Mojang говорит прямо, ничего не скрывая и не замалчивая.

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