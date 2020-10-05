Immortals Fenyx Rising не обойдётся без микротранзакций
Без микроплатежей сегодня обходится редкий уважающий себя (но не свою аудиторию) игровой проект; вот и Immortals Fenyx Rising от Ubisoft, ранее известная как Gods & Monsters, тоже без возможности потратить настоящие деньги на внутриигровые покупки не обойдётся. Как сообщает издание GamerTweak, новинка получила возрастной рейтинг «M» в Австралии и описывается как проект, включающий в себя внутриигровые покупки.
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Впрочем, на данный момент неизвестно, в чём именно будут выражаться внутриигровые покупки в Immortals Fenyx Rising. Скорее всего, Ubisoft ограничится не влияющей на игровой процесс косметикой и/или ускорителями опыта в одиночной игре.
Релиз Immortals Fenyx Rising назначен на 3 декабря на всех актуальных платформах.
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