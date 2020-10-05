Разработчики из студии Counterplay Games дали понять, что их грядущий экшен Godfall потребует постоянного интернет-соединения. Сия печальная для любителей перманентного «офлайна» информация изначально появилась на странице проекта в PS Store, а уже позже получила подтверждение от самих разработчиков.

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Есть и ещё одно неудобство: для игры по Сети на консоли от Sony понадобится наличие активной подписки PS Plus. Всё это подталкивает нас к выводу, что Godfall — типичная игра-сервис, но сами разработчики так не считают. Зато там будет много выпадающего лута и, может быть, наличие постоянного интернет-соединения позволит лучше отслеживать работу этой системы.

Godfall поступит в продажу 12 ноября на PC (Epic Games Store) и 19 ноября на PlayStation 5.