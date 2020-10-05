В Сети появилась фотография карты Найт-Сити из Cyberpunk 2077
Чем ближе релиз Cyberpunk 2077, тем чаще в новостных лентах появляются различные важные и не очень подробности проекта. Так, несколько часов назад на просторах Сети появилась фотография карты Найт-Сити (вымышленного города, где разворачиваются события игры), входящая в состав физического издания Cyberpunk 2077.
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По площади мир Cyberpunk 2077 уступает The Witcher 3 Wild Hunt, но разработчики скомпенсировали это его большей насыщенностью: в Найт-Сити куда выше "плотность" контента, чем в The Witcher 3. Кроме того, каждая локация Найт-Сити по-своему уникальна, ведь здесь соседствуют как богатые районы, так и трущобы, промышленные центры и многое другое.
Напомним, на днях CD Projekt RED показала русскую версию Cyberpunk 2077 и познакомила нас с исполнителями основных ролей в отечественной локализации. Релиз игры состоится 19 ноября.
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