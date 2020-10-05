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В Сети появилась фотография карты Найт-Сити из Cyberpunk 2077

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Чем ближе релиз Cyberpunk 2077, тем чаще в новостных лентах появляются различные важные и не очень подробности проекта. Так, несколько часов назад на просторах Сети появилась фотография карты Найт-Сити (вымышленного города, где разворачиваются события игры), входящая в состав физического издания Cyberpunk 2077.

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По площади мир Cyberpunk 2077 уступает The Witcher 3 Wild Hunt, но разработчики скомпенсировали это его большей насыщенностью: в Найт-Сити куда выше "плотность" контента, чем в The Witcher 3. Кроме того, каждая локация Найт-Сити по-своему уникальна, ведь здесь соседствуют как богатые районы, так и трущобы, промышленные центры и многое другое.

Напомним, на днях CD Projekt RED показала русскую версию Cyberpunk 2077 и познакомила нас с исполнителями основных ролей в отечественной локализации. Релиз игры состоится 19 ноября.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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t3chmob
11:00
Чувствуется вся сила русской терпильности в этих словах :) Ух!
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Eisbrecher
11:00
Да у нас тут граммар-наци завезли? "Нету", "отсутсвия", "видет". Вам ли рассуждать о словарном запасе?
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Kasyan
10:58
А ну цыц "нераб", быстро дуй на поле, а то тебя пан заждался!
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10:55
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>>и с барыг Цены ломят, так как спрос аховый.
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10:54
Бл конченый пост, один только бред Сначала ты пишешь что аналоги у амд заметно дороже и в пример ты приводишь 3400g КОТОРЫЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛОГОМ 10100 Аналог 10100 это 3300х и 3100 которые стоят столь...
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какого "выдерания"??? как входят, так и выходят из сокета, прямо как у ослика Иа из мультфильма
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