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Among Us продолжает лидировать в недельном чарте продаж Steam

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Очередной вечер воскресенья — очередная публикация от Valve десятки самых прибыльных игр в Steam за уходящую неделю. Похоже, роль ветерана «топа» после Fall Guys решила окончательно перенять на себя Among Us: данный проект, который часто сравнивают с виртуальной версией настольной «Мафии», сохраняет лидерство уже на протяжении трёх недель подряд.

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В остальном изменения в «десятке» закономерные: вышедшая на этой неделе Star Wars Squadrons зафиксировалась аж в двух позициях «топа», Mafia Definitive Edition спустилась с пятой на восьмую строчку, платформер Spelunky 2 стартовал с девятой строчки, а предыдущий лидер в лице Fall Guys продолжает сдавать позиции и разместился на шестой строчке.

В целом десятка лидеров уходящей недели выглядит так:

  • Among Us;
  • Star Wars Squadrons (предзаказ);
  • Phasmophobia;
  • Valve Index VR Kit;
  • Star Wars Squadrons;
  • Fall Guys Ultimate Knockout;
  • Red Dead Redemption 2;
  • Mafia Definitive Edition;
  • Spelunky 2;
  • Hades.
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