Among Us продолжает лидировать в недельном чарте продаж Steam
Очередной вечер воскресенья — очередная публикация от Valve десятки самых прибыльных игр в Steam за уходящую неделю. Похоже, роль ветерана «топа» после Fall Guys решила окончательно перенять на себя Among Us: данный проект, который часто сравнивают с виртуальной версией настольной «Мафии», сохраняет лидерство уже на протяжении трёх недель подряд.
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В остальном изменения в «десятке» закономерные: вышедшая на этой неделе Star Wars Squadrons зафиксировалась аж в двух позициях «топа», Mafia Definitive Edition спустилась с пятой на восьмую строчку, платформер Spelunky 2 стартовал с девятой строчки, а предыдущий лидер в лице Fall Guys продолжает сдавать позиции и разместился на шестой строчке.
В целом десятка лидеров уходящей недели выглядит так:
- Among Us;
- Star Wars Squadrons (предзаказ);
- Phasmophobia;
- Valve Index VR Kit;
- Star Wars Squadrons;
- Fall Guys Ultimate Knockout;
- Red Dead Redemption 2;
- Mafia Definitive Edition;
- Spelunky 2;
- Hades.
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