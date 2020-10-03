Новый трейлер Remothered: Broken Porcelain раскрывает детали предыдущего проекта серии
Разработчики хоррора Remothered: Broken Porcelain выпустили новый трейлер, посвящённый сюжетной завязке. Напомним, за создание проекта отвечает компания Stormind Games, а на правах издателя выступает Modus Games.
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Remothered — это история про пропавшую девочку по имени Селеста. Многие события, освещённые в ролике, происходили в другом проекте серии под названием Tormented Fathers. Розмари Рид попытается разобраться в происходящем, но ей придётся не единожды столкнуться с опасностями и страшными тайнами. Помогать Рид будет Дженнифер, которая прибыла совсем недавно в гостиницу «Эшманн».
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Если вас проект заинтересовал, то даём справку: Broken Porcelain является проектом, который раскроет детали сюжета, происходившие как до предыдущей игры, так и продолжит старую историю. Мы вновь столкнёмся со всем «великолепием» ужасного отеля. Будут новые загадки, новые обитатели отеля и, конечно же, новые противники.
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Remothered: Broken Porcelain поступит в продажу 13 октября. Проект выйдет в Steam, а также на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.
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