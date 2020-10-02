В GOG вышла Silent Hill 4 The Room и началась крупная распродажа
Сегодня утром в пользователи Сети наткнулись на обновлённое упоминание Silent Hill 4 The Room на сайте европейской рейтинговой сиcтемы PEGI, что обычно свидетельствует о скором выходе упомянутого там проекта. И вот, спустя несколько часов Silent Hill 4 объявилась в цифровом магазине GOG. Цена вопроса — 299 рублей, и, судя по всему, перед нами просто перевыпуск с поддержкой современных операционных систем.
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Параллельно с цифровым релизом Silent Hill 4 в GOG стартовала крупная приуроченная к 12-летию магазина распродажа, в ходе которой которой с внушительными скидками можно приобрести массу достойных игр. В рамках данной новости мы упомянем лишь несколько наиболее (субъективно) интересных предложений.
- The Talos Principle Gold Edition за 109 рублей (скидка -90 %);
- Frostpunk за 239 рублей (скидка -60 %);
- The Witcher 3 Wild Hunt за 360 рублей (скидка -70 %);
- Hotline Miami за 69 рублей (скидка -72 %);
- Deus Ex Human Revolution Director’s Cut за 59 рублей (скидка -85 %).
Распродажа в GOG продлится ровно неделю — до вечера 9 октября.
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