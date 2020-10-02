Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В GOG вышла Silent Hill 4 The Room и началась крупная распродажа

1
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз (в рублях)
MSI RTX 2070 дешевеет не смотря на падение рубля
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя

Сегодня утром в пользователи Сети наткнулись на обновлённое упоминание Silent Hill 4 The Room на сайте европейской рейтинговой сиcтемы PEGI, что обычно свидетельствует о скором выходе упомянутого там проекта. И вот, спустя несколько часов Silent Hill 4 объявилась в цифровом магазине GOG. Цена вопроса — 299 рублей, и, судя по всему, перед нами просто перевыпуск с поддержкой современных операционных систем.

реклама

анонсы и реклама
2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р.
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже

Параллельно с цифровым релизом Silent Hill 4 в GOG стартовала крупная приуроченная к 12-летию магазина распродажа, в ходе которой которой с внушительными скидками можно приобрести массу достойных игр. В рамках данной новости мы упомянем лишь несколько наиболее (субъективно) интересных предложений.

  • The Talos Principle Gold Edition за 109 рублей (скидка -90 %);
  • Frostpunk за 239 рублей (скидка -60 %);
  • The Witcher 3 Wild Hunt за 360 рублей (скидка -70 %);
  • Hotline Miami за 69 рублей (скидка -72 %);
  • Deus Ex Human Revolution Director’s Cut за 59 рублей (скидка -85 %).

Распродажа в GOG продлится ровно неделю — до вечера 9 октября.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

gog.com gog
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В GOG вышла Silent Hill 4 The Room и началась крупная распродажа
1
Ubisoft будет улучшать игровой процесс королевской битвы Hyper Scape
4
Mount & Blade II Bannerlord обзавелась набором инструментов для создания модификаций
3
Гонки по трассе в Китае в свежем геймплейном ролике DiRT 5
5
Star Wars Squadrons: релиз и первые 19 минут одиночной кампании
15
Silent Hill 4 The Room получила обновлённый возрастной рейтинг на PC
6

Интересные материалы

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
30 сентября 2020 121
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
24 сентября 2020 92
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
21 сентября 2020 41
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
25 сентября 2020 23
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
28 сентября 2020 41
Первое знакомство с NVIDIA GeForce RTX 3090 на примере Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC
24 сентября 2020 44

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Современные жесткие диски - мнение админа и техобслуживание
45
«Жадная» сборка игрового ПК за 60 000 – выжимаем максимум из каждого рубля
76
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Atomic
20
Трудовые будни выездного компьютерного мастера - разбираем индустрию мошенничества. Часть 2 – Конфликты и курьезы
68
Серийные компьютерные корпуса с необычным дизайном. Часть первая
16
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
26
ТОП-10 лучших смартфонов с IPS-дисплеем в 2020 году
16
Mafia: Definitive Edition — рецензия
16
Fallout 3 (2003), Silent Hills, StarCraft: Ghost — Топ отмененных игр. Часть 2
10

Сейчас обсуждают

Вася Петров
17:40
Ты путаешь тесты железа и обзоры железа. Тесты проводятся для того что бы знать производительность.
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
Yoll
17:38
А что ты мне доказываешь что-то, я и оригинальный крузис под хвост ипал. За игру его вообще не считаю, просто бенч кривой для нагиба железок хомяков. В 2007 была у меня 8800GTX, дропнул эту поделку че...
Mafia: Definitive Edition — рецензия
Алекс Жмышенко
17:32
Слабенько, +10% IPC; +5% по частоте.
AMD Ryzen 5 5600X опережает 3600Х на 20% – будущий король бюджетного гейминга уже протестирован
Алекс Жмышенко
17:31
Не догонят
AMD Ryzen 5 5600X опережает 3600Х на 20% – будущий король бюджетного гейминга уже протестирован
Владимир
17:30
своего рода предохронитьель. так что даже и хорошо )))
12-контактный разъем питания NVIDIA выдержал нагрузку 750 Вт и нагрев до 280 градусов
Dezinteg
17:30
Ярлык можно какой угодно присобачить. Mafia III только переименовали, в Mafia II подтянули текстуры, а Mafia I создали заново с нуля. Но все три идут с подзаголовком Definitive Edition. Далее, Mafia D...
Mafia: Definitive Edition — рецензия
vik-tka
17:30
Я не понимаю этого обзора и обзорщика. Ну вот две дисциплины,номинал и разгон. Вот нормальный и актуальный вопрос - ЧТО ЕСТЬ РАЗГОН???? Частота то хоть какая? Афтар ты реально понимаешь,что делаешь?
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
SweetLow
17:29
либо ипс, либо айписи. айпика глаз режет - ибо это безграмотная попытка писать якобы грамотно.
12-ядерный Ryzen 9 5900X возглавил рейтинг самых производительных игровых настольных процессоров – сравнение одноядерных тестов против Core i9-10900К от Guru3D
Cyborg39rus
17:29
Все думали что размеры и потребление будет все меньше и меньше и вот Вам кирпичь в 350 ватт.
12-контактный разъем питания NVIDIA выдержал нагрузку 750 Вт и нагрев до 280 градусов
ахахах
17:29
нвидиа 12 пин ввела-но я давно как прочёл гдето-то сразу понял што вендоры переходники вставят-12 это ерунда посути
12-контактный разъем питания NVIDIA выдержал нагрузку 750 Вт и нагрев до 280 градусов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем