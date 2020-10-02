Внимательные пользователи обратили внимание на то, что на официальном сайте европейской рейтинговой комиссии PEGI появилось обновлённое упоминание PC-версии Silent Hill 4 The Room. В качестве даты релиза указан сегодняшний день — 2 октября — поэтому логично предположить, что компания Konami просто готовит перевыпуск проекта для цифровых магазинов, как недавно произошло с первыми играми серии Metal Gear и сборником Konami Collector’s Series Castlevania & Contra.

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Напомним, что Silent Hill 4 The Room появилась на свет в 2004 году и рассказывает о том, как молодой человек по имени Генри Таунсенд пытается выбраться из заколоченной квартиры, попутно посещая потусторонние миры и оказываясь в центре конфликта с главным игровым антагонистом — Уолтером Салливаном.