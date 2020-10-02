В конце лета студия Taleworlds Entertainment сообщила, что Mount & Blade II Bannerlord вскоре получит официальный инструментарий для создания пользовательских модификаций. Ждать пришлось чуть дольше, чем изначально планировалось, и несколько часов назад уведомление о релизе бета-версии инструментария появилось на официальной Steam-страничке игры.

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Всё верно: пока что набор инструментов выпущен в качестве бета-версии, и это вполне нормально, учитывая, что и сама Mount & Blade II Bannerlord пока пребывает в раннем доступе. Чтобы получить доступ к инструментарию, в обязательном порядке необходимо обладать копией основной игры, выбрать вкладку «Инструменты» в своей библиотеке Steam, затем в списке найти Mount & Blade II Bannerlord - Modding Kit. Если возникают проблемы с ориентированием в инструментарии, то можно воспользоваться официальной документацией от разработчиков.

Естественно, со временем функциональность набора инструментов будет расширяться, и это здорово, ведь именно пользовательские модификации зачастую на долгие годы продлевают жизни многим проектам.