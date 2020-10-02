Codemasters продолжает с упорством, достойным лучшего применения, публиковать геймплейные ролики по раллийной гонке DiRT 5. Сегодня нашему вниманию представили 2,5-минутную запись, в которой демонстрируется заезд по трассе в Китае. По какой-то причине разработчики для записи этого видео выбрали режим вида «с капота», поэтому без лишнего шума турбированного двигателя и избыточной тряски экрана не обошлось.

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DiRT 5 выйдет 6 ноября на PC, PlayStation 4 и Xbox One, 10 ноября на Xbox Series X/S, ну и на PlayStation 5 до конца года — пока без точной даты.