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Первые игры серии Metal Gear стали доступны в GOG

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В среду в Сети всплыла информация о присвоении на Тайване возрастного рейтинга для цифровых переизданий Metal Gear, Metal Gear Solid и Metal Gear Solid 2 для PC, и вот, сегодня CD Projekt сообщила о том, что в её магазине GOG появились три указанные игры вкупе со сборником Konami Collector’s Series Castlevania & Contra, в состав которого входят первые три части Castlevania, а также Contra и Super C.

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Metal Gear предлагается в GOG по цене в 154 рубля, Metal Gear Solid за 299 рублей, Metal Gear Solid 2 Substance за 299 рублей, ну и Konami Collector’s Series Castlevania & Contra за 154 рубля.

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Первые игры серии Metal Gear стали доступны в GOG
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