Тестирование кроссплея в Apex Legends стартует на следующей неделе
То, что в Apex Legends появится функция кроссплея, известно ещё с начала лета, и вот, похоже, функция стремительно приближается к статусу готовности: сегодня разработчики из Respawn Entertainment сообщили, что бета-тестирование кроссплея стартует в следующий вторник, 6 октября.
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PC-игроков пускать в одни матчи с пользователями консолей не будет (причины очевидны и не скрываются: геймпад не ровня клавиатуре+мыши), однако допускается обратная ситуация — участие консольщиков в PC-матчах. Для этого нужно собраться с друзьями в одном лобби, и хотя бы один из друзей обязательно должен играть на компьютере: в этом случае вся тройка игроков попадёт в один PC-матч невзирая на платформы оставшихся двух игроков. Как считают разработчики, друзья сами сознательно идут на такой риск, и ничего страшного в этом не будет; главное, что PC-игроки изолированы от консольных матчей.
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Параллельно с тестированием кроссплея в Apex Legends пройдёт событие «Коллекция вторичного рынка», в рамках которого будет доступен временный режим «Флэшпоинт» с зонами восстановления здоровья и щитов на карте. Также игроков ждут две дюжины эксклюзивных предметов экипировки.
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