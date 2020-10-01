В GOG Galaxy 2.0 появится возможность покупать игры из других магазинов
Сервис GOG Galaxy 2.0, который в перспективе вполне может стать для PC-игроков спасением от появляющихся как грибы после дождя всё новых и новых «лончеров» от различных издателей и разработчиков, скоро получит новую полезную функцию — возможность приобретать не только распространяющиеся через GOG игры, но и проекты в других магазинах.
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О готовящемся нововведении разработчики GOG Galaxy 2.0 объявили в своём официальном Twitter-аккаунте. По словам разработчиков, игроки чаще всего просили их добавить в систему именно эту функцию, и вот, при желании её уже можно опробовать в тестовом режиме, доступном пока что только по очень ограниченным приглашениям.
Судя по описанию, добытому порталом Neowin, перед нами не просто ссылки-перенаправления на страницы игр в других магазинах, а именно интеграция с GOG Galaxy 2.0 с сохранением политики возврата средств в течение 30 дней и с круглосуточной техподдержкой.
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В настоящее время GOG Galaxy 2.0 находится в стадии «беты», загрузить которую можно с официального сайта сервиса.
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