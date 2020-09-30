На сайте PlayStation регулярно обновляется информация по проектам, запланированным для консоли PlayStation 5. Одной из таких игр, для которой данные были обновлены, стала Gran Turismo 7. Теперь мы точно знаем, что автосимулятор поддерживает разрешение 4K при 60 кадрах в секунду. Он также получит поддержку технологии рейтрейсинга и HDR.

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Опубликованную информацию снабдили свеженькими скриншотами, которые мы здесь и публикуем. Для GT 7 заявлено много дополнительных и очень важных технических «фишек». Например, загрузки между гонками, меню с выбором авто и лобби будут происходить мгновенно.

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Или вот звук — заявлено честное 3D. В обязательном порядке задействуют контроллер DualSense — он будет реагировать на покрытие дороги в зависимости от выбранного комплекта шин.

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Даты релиза у Gran Turismo 7 пока нет. Разумеется, эта игра выйдет только на PlayStation 5, но в стартовую линейку она не войдёт.