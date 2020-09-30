Новые подробности и скриншоты Gran Turismo 7
На сайте PlayStation регулярно обновляется информация по проектам, запланированным для консоли PlayStation 5. Одной из таких игр, для которой данные были обновлены, стала Gran Turismo 7. Теперь мы точно знаем, что автосимулятор поддерживает разрешение 4K при 60 кадрах в секунду. Он также получит поддержку технологии рейтрейсинга и HDR.
реклама
Опубликованную информацию снабдили свеженькими скриншотами, которые мы здесь и публикуем. Для GT 7 заявлено много дополнительных и очень важных технических «фишек». Например, загрузки между гонками, меню с выбором авто и лобби будут происходить мгновенно.
реклама
Или вот звук — заявлено честное 3D. В обязательном порядке задействуют контроллер DualSense — он будет реагировать на покрытие дороги в зависимости от выбранного комплекта шин.
реклама
реклама
Даты релиза у Gran Turismo 7 пока нет. Разумеется, эта игра выйдет только на PlayStation 5, но в стартовую линейку она не войдёт.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила