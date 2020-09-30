В Call of Duty Black Ops Cold War после небольшого перерыва возвращается традиционный любимый многими поклонниками серии зомби-режим. Его презентацию разработчики вместе с издателем отложили до сегодняшнего вечера, и вот, премьера официально состоялась.

реклама

анонсы и реклама 2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р. Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Нас ждёт новая история, в рамках которой специальная группа «Реквием» под руководством Григория Уивера отправляется в секретный бункер Die Maschine времён Второй мировой, где в итоге сталкивается с советским отрядом «Омега». Обе группы ищут скрытый в подвалах этого бункера источник таинственной силы, но натыкаются на орды зомби.

реклама

В зомби-режиме предусмотрена прогрессия с помощью боевых пропусков и разные уровни редкости оружия. Чем оно реже, тем более смертоносно. Заявлена поддержка кроссплея между всеми платформами и их поколениями. В общем, ценители жанра должны оценить.

реклама

Call of Duty Black Ops Cold War вместе с зомби-режимом запланирована к выходу 13 ноября.