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Treyarch показала зомби-режим в Call of Duty Black Ops Cold War

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В Call of Duty Black Ops Cold War после небольшого перерыва возвращается традиционный любимый многими поклонниками серии зомби-режим. Его презентацию разработчики вместе с издателем отложили до сегодняшнего вечера, и вот, премьера официально состоялась.

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Нас ждёт новая история, в рамках которой специальная группа «Реквием» под руководством Григория Уивера отправляется в секретный бункер Die Maschine времён Второй мировой, где в итоге сталкивается с советским отрядом «Омега». Обе группы ищут скрытый в подвалах этого бункера источник таинственной силы, но натыкаются на орды зомби.

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В зомби-режиме предусмотрена прогрессия с помощью боевых пропусков и разные уровни редкости оружия. Чем оно реже, тем более смертоносно. Заявлена поддержка кроссплея между всеми платформами и их поколениями. В общем, ценители жанра должны оценить.

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Call of Duty Black Ops Cold War вместе с зомби-режимом запланирована к выходу 13 ноября.

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